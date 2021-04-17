Парень разнес магазин и напал на покупателей в Алматы

В ДП Алматы прокомментировали инцидент.

В соцсетях распространяют видео, на котором молодой парень, предположительно находившийся в алкогольном или наркотическом опьянении, разнес один из алматинских магазинов, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-ппаблике kris_p_brothers_official, инцидент произошел 13 апреля в 16:00 по адресу: ул. Гагарина, 100.

Человек в алкогольном или наркотическом опьянении зашел в магазин, начал кричать, бить по витринам. Когда я начала снимать его на видео, набросился на меня. Нанес ущерб магазину. Разбил входную дверь, распугал всех покупателей. Вызвали 102. Патруль приехал и его забрали, на молодого человека мы написали заявление. А утром 14 апреля пришло сообщение с номера 1414, что дело осталось без рассмотрения. Это значит, что наши правоохранительные органы дело просто похоронили сами. Ущерб восстанавливать никто не будет. Прошу дать огласку. Где справедливость? - написала очевидец, отправившая видеозаписи.

В ДП Алматы прокомментировали инцидент.

Данный факт находится в производстве Отдела полиции при Управлении полиции Алмалинского района по территориальности. Материалы административного производства собраны. 19 апреля планируется передача дела в суд, - проинформировали в ведомстве.

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