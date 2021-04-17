В Узбекистане с 18 апреля ужесточат карантин

Школы и детские сады, где выявляют коронавирус, будут закрыты на двухнедельный карантин.

В Узбекистане с 18 апреля ужесточают карантин, сообщает zakon.kz.

Об этом было объявлено 17 апреля на расширенном заседании под председательством премьер-министра Узбекистана.

Если в начале года в стране выявляли по 15 случаев заражения коронавирусом в день, сейчас этот показатель достиг 300.

В этой связи с 18 апреля усилится карантинный контроль в крупных торговых центрах, магазинах, рынках, в концертных и развлекательных заведениях, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Кроме того, школы и детские сады, где выявляют коронавирус, будут закрыты на двухнедельный карантин.

С 15 августа в Узбекистане начали ослаблять карантинные меры против коронавируса. В частности, с 1 октября открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.

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