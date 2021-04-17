В Алматы обсудили вопросы по регулированию трудовых отношений в части выплат зарплат

В ходе заседания рассмотрены коллективные обращения по вопросам невыплаты заработных плат работников.

16 апреля под председательством заместителя акима Алматы Максата Кикимова состоялось заседание городской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, в ходе которого социальные партнеры подписали Региональное соглашение между акиматом города, Территориальным объединением профсоюзов "Профсоюзный центр г. Алматы", Территориальным объединением профсоюзов "Алматинский союз профсоюзов" и Объединением юридических лиц "Национальная Конфедерация Работодателей (предпринимателей) РК" на 2021-2023 годы, сообщает zakon.kz.

Также повестка дня заседания включала ряд важнейших вопросов по регулированию трудовых отношений в части выплат заработных плат.

В связи с окончанием срока действия Регионального соглашения на 2018-2020 годы, также утверждением Генерального соглашения между Правительством РК, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей возникла необходимость подписания нового регионального соглашения на 2021-2023 годы.

Соглашение разработано совместно с территориальными объединениями профсоюзов, объединением юридических лиц на основе принципов Концепции достойного труда международной организации труда и направлено на совершенствование социального партнерства, обеспечение эффективной занятости населения, создание достойных условий и оплаты труда.

Задачами нового соглашения является создание благоприятных и безопасных условий труда работников, достижение высоких результатов в защите социально-трудовых прав алматинцев.

Максат Кикимов отметил, что в условиях пандемии на первое место встали вопросы сохранения рабочих мест, обеспечения своевременной выплаты заработной платы. Также отмечен вклад профсоюзов, представляющих интересы как работодателей, так и работников.

Заместитель руководителя Управления социального благосостояния Д. Әлкебайұлы выступил с докладом о погашении задолженности по заработной плате на предприятиях города, в том числе на предприятиях-банкротах.

С начала года инспекторами труда рассмотрено 970 обращений, проведено 80 проверок, направленных на защиту трудовых прав, выявлено 55 нарушений, привлечено к административной ответственности 23 юридических лица на 3,8 млн тенге.

В результате принятых мер снижена задолженность по заработной плате на 289,1 млн тенге, тем самым защищены трудовые права 1507 работников.

В ходе заседания рассмотрены коллективные обращения по вопросам невыплаты заработных плат работников.

По итогам заседания заместителем акима поручено взять под жесткий контроль своевременную выплату заработной платы, принять меры оперативного реагирования по недопущению конфликтов и дал ряд конкретных поручений по профилактике социально-трудовых конфликтов.

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