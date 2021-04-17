Участвующие в проекте "Ashyq" бильярдные смогут работать с 21 апреля, караоке с 5 мая.

В Кокшетау и Степногорске усиливают карантин. Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Запрещается проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение форумов, конференции и др., семейных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, праздничных корпоративов, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе и на дому, - говорится в постановлении.

Запрещена деятельность ночных и игровых клубов, букмекерских контор, кальянных. Также запрещена деятельность детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов.

Кинотеатры, театры, концертные залы, участвующие в проекте "Ashyq" будут работать.

Участвующие в проекте "Ashyq" бильярдные смогут работать с 21 апреля, караоке с 5 мая.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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