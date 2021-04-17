Тургумбаев обещает Токаеву повысить качество автодорог

За три месяца текущего года в республике совершен 2621 ДТП, в котором погибли 363 и травмированы 3605 человек.

В МВД организован и проведен межведомственный семинар-совещание по вопросам обеспечения дорожной безопасности, в котором приняли участие руководящий состав Комитета административной полиции МВД, представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Национальной компании "Казавтожол", ряда отраслевых ВУЗов страны, сообщает zakon.kz.

Реализуя поставленные главой государства задачи, по повышению качества содержания и безопасности автомобильных дорог специалисты МВД изучили передовой зарубежный опыт и представили пакет нововведений, внедрение которых планируется начать уже в этом году. Наши главные цели – повысить качество инфраструктуры автодорог и поднять уровень комфорта и безопасности граждан, - отметил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев.

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По статистике органов внутренних дел, за три месяца текущего года в республике совершен 2621 ДТП, в котором погибли 363 и травмированы 3605 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших возросло на 11,7%.

По данным пресс-службы МВД РК, причинами совершения ДТП остается низкая транспортная дисциплина водителей, связанная с превышением скорости, выездом на встречную полосу и проездом перекрестков. Также ключевым элементом влияния на дорожную безопасность является состояние и инфраструктура автодорог.

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Участники семинара поддержали предложение МВД о запуске пилота на дорогах Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. Передовые технические решения будут тестироваться в реальных условиях и адаптироваться под особенности казахстанских дорог. Среди них - проекционные и интеллектуальные пешеходные переходы, альтернативная дорожная разметка, в том числе объемный 3D формат, интерактивные дорожные знаки и др., - подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день, по данным МВД РК, в стране эксплуатируется 4,3 млн транспортных средств, в связи с чем растет и количество дорожно-транспортных происшествий.

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