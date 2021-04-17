Скольким казахстанцам "реабилитировали" кредиты

Статус "реабилитирован" по кредитам автоматически получили 1 419 000 граждан.

С 9 апреля в Казахстане заработал новый механизм реабилитации заемщиков, введенный Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает zakon.kz.

По данным АРРФР, на сегодня статус "реабилитирован" по кредитам автоматически получили 1 419 000 граждан. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

В Казахстане некоторая категория граждан имеет негативную кредитную историю, то есть просрочку по займам более 90 дней. Данная информация отражается в системе кредитных бюро. Ввиду наличия просрочек в прошлом, такие граждане могут испытывать затруднения в получении новых займов в банках и МФО.

В целях восстановления доступа к финансовым услугам агентством введен механизм реабилитации заемщиков, имеющих негативную кредитную историю и нуждающихся в реструктуризации проблемной задолженности. Механизм реабилитации предусматривает присвоение заемщику статуса "реабилитирован" в системе кредитных бюро. Данный статус будет являться подтверждением добросовестного выполнения гражданином своих обязательств перед банками и другими кредиторами. заместитель директора департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР Ерлан Сеилов

По его словам, для получения статуса не потребуется каких-либо документов, процедура проводится кредитным бюро по истечении 12 месяцев после погашения просроченного долга и при отсутствии в этот период иной просроченной задолженности. Если просроченная задолженность заемщика погашена не полностью, а частично, банками будет проведена индивидуальная работа с каждым таким заемщиком по оценке его платежеспособности для последующего составления плана реабилитации с более удобным графиком погашения.

Соответственно, получение статуса "реабилитирован" такими заемщиками возможно при условии выполнения плана реабилитации и при отсутствии за последние 12 месяцев иной просроченной задолженности. Для проверки статуса граждане могут обратиться в государственное кредитное бюро. Данная услуга предоставляется бесплатно, - заключил Ерлан Сеилов.

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