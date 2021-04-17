В Бейнеу простились с Есенгали Раушановым

Мероприятие было организовано в парке "Есенгали орманы".

Сегодня в Бейнеуском районе Мангистауской области состоялась церемония прощания с лауреатом Государственной премии РК, известным поэтом, яркой звездой казахской литературы и драматургии Есенгали Раушановым, сообщает zakon.kz.

Мероприятие было организовано в парке "Есенгали орманы" с участием небольшого количества человек и с соблюдением всех санитарных требований. Фундамент этого парка был заложен в 2014 году, а открыт он был в 2018 в ходе визита Есенгали Раушанова в Бейнеу. Деревья, посаженные самим Е. Раушановым, превратились в красивый сад. пресс-служба акима Мангистауской области

В прощальном мероприятии приняли участие аким и заместители акима района, первый заместитель председателя Бейнеуского районного филиала партии "Nur Otan", председатель районного совета ветеранов, ветеран государственной службы Басшы Азирханов и родные и близкие акына.

Глава района Бейнеубек Абилов отметил, что творчество Есенгали Абдижаппаровича, стало духовным достоянием общества.

Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Его труды и вклад в литературу всегда будет в памяти народа, - сказал глава района.

Местные поэты Есетова Айнахан и Кадыр Сарсен поделились воспоминаниями о Е. Раушанове. В завершении состоялась церемония возложения цветов, были прочитаны произведения поэта.

О смерти Есенгали Раушанова стало известно 16 апреля.

Он родился 5 октября 1957 года в Каракалпакской АССР. Окончил факультет журналистики КазГУ. Его первые поэтические публикации обратили на себя внимание еще в студенческую пору. В 80-е годы к поэту приходит широкое признание - он становится лауреатом премии Союза Молодежи Казахстана.

Работал в литературном альманахе "Жалын", главным редактором журнала "Арай" ("Заря"), возглавлял издательство "Жазушы".

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