С чем поздравляют Токаева главы иностранных государств

Его поздравляют с Рамазаном.

На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций по случаю начала священного месяца Рамазан, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пожелал Главе государства долголетия, крепкого здоровья и больших успехов в ответственной работе, а братскому народу Казахстана – процветания и благополучия. В телеграмме он также коснулся динамично развивающихся отношений между двумя странами.

Без сомнений, наше стратегическое партнерство, основанное на добрососедстве, тесной дружбе, взаимоуважении и взаимной поддержке, благодаря нашим общим устремлениям и твердой политической воле в последние годы вышло на совершенно новый уровень. Убежден, что наши продуктивные связи и долгосрочное партнерство будут и впредь развиваться, - говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и Наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Президента со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – дальнейшего развития и процветания.

Президента Казахстана также поздравили Эмир Катара Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Король Иордании Абдалла II, Султан Омана Хайсам Бен Тарик, Эмир Кувейта Шейх Наваф аль-Ахмад аль-Джабер Ас-Сабах, Наследный принц Кувейта Мишаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Король Марокко Мухаммед VI, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Ирака Бархам Салех, Президент Палестины Махмуд Аббас, заместитель Шейха Катара Абдалла Бен Хамад Аль Тани, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Осеймин.

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