Правительству рекомендовано внести изменения в земельное законодательство

Изменения коснутся законодательства в части сохранения права казахстанцам долгосрочного землепользования сельскохозяйственных земель.

В здании МСХ РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова прошло очередное, четвертое по счету, заседание Комиссии по земельной реформе, сообщает zakon.kz.

В ходе заседания члены комиссии заслушали вопросы и предложения, касающиеся реформы земельных отношений, которые ранее рассматривались в рабочих группах с участием представителей ответственных государственных органов и специалистов отрасли АПК.

По итогам открытого голосования Комиссия по земельной реформе решила рекомендовать Правительству:

внести соответствующие изменения и дополнения в земельное законодательство в части сохранения права казахстанцам долгосрочного землепользования сельскохозяйственных земель сроком до 49 лет с приоритетным правом пролонгации аренды на новый срок. Данное решение станет ключевым для устойчивого развития сельского хозяйства страны;

внести соответствующие изменения в законодательные акты по сохранению нормы отчуждения права аренды земель сельскохозяйственного назначения казахстанцами без выкупа у государства. Это позволит запустить механизм вовлечения сельхозземель в экономический оборот с формированием рынка прав землепользования;

провести анализ нехватки пастбищных угодий вокруг населенных пунктов для решения вопросов нехватки пастбищ;

законодательно закрепить норму о необходимости предусматривать бюджетные средства (республиканского бюджета) для изготовления идентификационных документов на земельные участки физическим и юридическим лицам в случае изменения административных границ по решениям государственных органов.

Комиссия по земельной реформе путем голосования решила снять с рассмотрения несколько предложений, так как данные вопросы предусмотрены действующим законодательством.

По этой причине, в том числе, сняты с рассмотрения предложения о запрете субаренды земель сельскохозяйственного назначения и запрете предоставление сельскохозяйственных земель аффилированным лицам в целях предотвращения создания латифундистов.

Для информации хочу довести до многих, которые не всегда принимают участие в рабочих группах, сколько рассмотрено вопросов. На трех прошедших заседаниях комиссии был рассмотрен не один вопрос, и не три, а 91. Только сегодня мы рассматриваем около 4 вопросов. Приняты конкретные решения по 16 вопросам, готовятся 28 предложений для рассмотрения Парламентом в рамках законодательной деятельности, 47 вопросов направлено для принятия решения Правительства, еще 18 вопросов мы сняли с повестки дня в рабочих группах. На каждом заседании комиссии мы принимали конкретные решения, друзья. заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

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