Одного из пилотов разбившегося истребителя госпитализировали

Второй в госпитализации не нуждается, но находится под наблюдением врачей.

Один из пилотов истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Карагандинской области, госпитализирован с переломом позвонка, сообщает zakon.kz.

16 апреля около 20:45 при проведении учебно-тренировочных полетов во время захода на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ.

Экипаж самолета, убедившись, что на земле отсутствует угроза жизни гражданскому населению, катапультировался. При столкновении самолета с землей жертв и разрушений нет. Один из пилотов получил перелом грудного отдела позвонка, второй в госпитализации не нуждается. Оба пилота в настоящее время находятся под наблюдением врачей. пресс-служба МО РК

На месте крушения самолета работает специальная комиссия по расследованию причин случившегося.

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