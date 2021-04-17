В Семее на линии работают автобусы другого автопарка

В переходном периоде будет задействовано 75 автобусов "Семавтопарка". Руководство парка не отрицает, что в первые дни возможны некоторые перебои по причине того, что техника долгое время простояла без работы.

Вчера стало известно о том, что акимат Семея прекращает договорные обязательства с ТОО "Semey Bus". АО "БРК-лизинг" объявил дефолт предприятия. Теперь руководство города заключает договор с временным перевозчиком ТОО "Семавтопарк" сроком на два месяца, до проведения конкурса и заключения основного договора с новым постоянным перевозчиком, сообщает zakon.kz.

Аким Семея и представители "Семавтопарка" сегодня встретились с сотрудниками ТОО "Semey Bus".

Я не хочу, чтобы через год - полтора мы оказались в той же ситуации, что и предыдущая компания. Поэтому заработная плата будет рассматриваться в пределах 300 - 350 тысяч тенге за график. Если кто-то будет работать на больших машинах-гармошках, им, конечно, будет дополнительно оплата. Что касается кондукторов, мы с ними тоже подпишем договоры на два месяца пока на переходный период. Заработную плату рассматриваем в пределах 150 - 180 тысяч тенге за один график. Официально всех трудоустроим, официально будете получать зарплату, официально будете смотреть свои отработки, отчисления. Я считаю, что приоритет любой компании - это налоги. генеральный директор ТОО "Семавтопарк" Григорий Пинчук

В переходном периоде будет задействовано 75 автобусов "Семавтопарка". Руководство парка не отрицает, что в первые дни возможны некоторые перебои по причине того, что техника долгое время простояла без работы и просит горожан отнестись к этому с пониманием. Тем не менее, автобусы, по словам руководства автопарка, все на ходу. График движения автобусов пока останется прежним, но в будущем возможны некоторые изменения.

Мы до проведения тендеров уже говорили с управлением транспорта и руководством города, что пересмотрим некоторые моменты, которые волнуют горожан. Потому что мы понимаем, что некоторые районы менее охвачены транспортным сообщением. Внесем свои предложения. Григорий Пинчук

Что касается ТОО "Semey Bus", на сегодня, по словам акима города Нурымбета Сактаганова, работа автопарка признана незаконной, ведь все их счета заморожены. Сотрудники этого автопарка теперь вновь переводятся на прежнее место работы.

Мы работали в "Семавтопарке" до того, как появился новый автопарк "Semey Bus". Когда он выиграл тендер, нас перевели туда. Сначала зарплату платили вовремя, потом стали задерживать. Я проработал там два года, пенсионные до сих пор не выплатили, страховку заплатили только недавно. Даже в больницу не обратишься и кредит не возьмешь. Автопарк обанкротился, мы не знаем, что делать. Только сейчас нам объяснили, что автопарк с сегодняшнего дня работает незаконно. Теперь мы возвращаемся на прежнее место работы. Мы оказались между двух огней. Куда скажут идти работать, туда и пойдем. водитель Асхат Сарбасов

В целом же, "Семавтопарк" заявляет, что предприятие готово к эксплуатации в полном объеме.

Впрочем, на маршрутах города работают, как автобусы "Semey Bus", так и ТОО "Семавтопарк". В зеленых автобусах по-прежнему действует электронное билетирование и маршрут можно отследить в приложении Infobus. Как заверил аким Семея, электронное билетирование будет внедрено в автобусах ТОО "Семавтопарк". Пока в них действует оплата наличными. Стоимость проезда - 80 тенге.

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