Казахстанский певец обратился к пешеходам

Айкын стал свидетелем того, как самокат, чуть не сбил пешехода на велодорожке.

Известный казахстанский певец и продюсер Айкын Толепберген обратился к казахстанцам с напоминанием, что велодорожки не предназначены для пешеходов, сообщает zakon.kz.

Об этом исполнитель заявил в своем Instagram, где отметил, что стал свидетелем того, как самокат, чуть не сбил пешехода на велодорожке.

Уважаемые друзья, есть одна актуальная проблема. Велодорожки прокладывают специально для велосипедов, мопедов и самокатов. Пешеходам по ним ходить нельзя. Опасно для жизни. Особенно детям, которые часто не смотрят по сторонам и ходят зигзагом. Если завтра, не дай бог, что-нибудь случится, виновным будете вы. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Рядом всегда есть тротуар. Ходите по нему.

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