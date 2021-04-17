Врач Навального сообщила о его критическом состоянии

Лечащие врачи Навального обратились с письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову. Они просят допустить их к осмотру оппозиционера.

Сторонники Алексея Навального утверждают, что он находится в состоянии, близком к критическому, сообщает zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщила глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Лечащие врачи Навального обратились с письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову. Они просят допустить их к осмотру оппозиционера.

Полный текст письма опубликовала "Новая газета".

31 марта Навальный объявил голодовку, потому что ему не оказывают медицинскую помощь. Ранее политик жаловался на сильные боли в спине и ноге. Также он заявил, что по ночам его якобы будят каждый час для проверки из-за статуса "склонный к побегу".

После Навальный рассказал, что заболел: у него поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель. По словам блогера, уже троих осужденных из его отряда госпитализировали с туберкулезом. Несмотря на ухудшение самочувствия, Навальный продолжает голодовку.

Реакции ФСИН на это обращение пока не было. Ранее состояние Навального ведомство называло удовлетворительным.

В начале апреля было опубликовано видео из исправительной колонии № 2 в Покрове, где отбывает наказание Навальный.На кадрах видно, что осужденный спокойно передвигается по бараку, несмотря на ранее сделанные им заявления о проблемах с ногой. Также появилось видео проверки камеры осужденного после отбоя. Зафиксированное на записи расходится со словами блогера о якобы нарушении сотрудниками колонии режима сна. На видео видно, как сотрудник с закрепленной видеокамерой, совершая вечерний обход заключенных с пометкой "склонен к побегу", подходит так, чтобы не разбудить арестанта. Навальный в этот момент спит, не замечая проверки: в ушах у него беруши, а на лице маска для сна. При этом сам Навальный заявлял, что его будят "каждый час".

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