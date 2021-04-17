Религия не может быть против этого - Еркинбек Шокай призывает мусульман Алматы к вакцинации

Много мифов, что вакцина противоречит религии. Однако это не так - главный имам мечети Алматы.

Главный имам Центральной мечети города Алматы Еркинбек Шокай отметил, что вакцинация во время Рамадана не нарушает пост, и призвал верующих защититься от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Имамы в городе вакцинируются по очереди. У нас есть фетва Духовного управления мусульман Казахстана о вакцинации. В ней говорится о необходимости вакцинации и о том, что это лекарство, которое вводят в мышцы, поэтому вакцинация не нарушает пост, - разъяснил он.

В целом в Алматы представители различных религиозных объединений пришли вакцинироваться не только, чтобы обезопасить себя и близких, но и продемонстрировать единство народа Казахстана в борьбе с пандемией, а также показать своим прихожанам, что прививаться не только можно, но и необходимо.

Уже второй год весь мир живет в режиме жестких ограничений из-за пандемии коронавируса, от которого пострадал и Казахстан. Единственное средство на сегодня, которое поможет быстрее вернуться к прежней жизни, - это вакцинация. В последнее время проявилось много мифов о том, что эта процедура противоречит религии, однако это не так. Вакцинация ни в коей мере не нарушает пост, ведь вещество попадает в кровь не через пищеварительную систему. Прививка помогает сохранить здоровье себе и обезопасить окружающих. Религия не может быть против этого. Еркинбек Шокай

Напомним, согласно данным ДУМК, все, что попадает внутрь естественным путем (через рот, нос, прямую кишку), нарушает пост, а если вещество попадает в организм наружным применением, то пост не нарушается. Об этом говорится в книге "Фатава Хиндия": "Попадание такого вещества, как жиры, через поры, не нарушают пост" (том 1, стр. 266).

Вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии и вирусы, и вводимый в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения иммунных свойств, это не необходимая пища или витамин, обеспечивающая организм энергией. В этой связи вакцины (подкожные, внутримышечные, внутривенные) не нарушают пост.

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