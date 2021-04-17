Bloomberg: США намерены еще больше ужесточить санкции против России

Одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке.

В администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена рассматривают возможность ужесточения санкций против долговых ценных бумаг России, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Одна из возможных опций касается ужесточения мер против долговых ценных бумаг РФ: США могут запретить американским компаниям их покупку уже и на вторичном рынке.

Усиление ограничительных мер возможно в случае, если российская сторона не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США, пояснил собеседник издания.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В качестве ответного шага, министерство иностранных дел РФ опубликовало список ответных мер на санкции США.

В частности, Москва объявила о прекращении краткосрочных поездок сотрудников дипмиссии США, ограничила передвижение американских дипломатов по РФ, прекратила работу подконтрольных американским ведомствам фондов.

Кроме того, восьми действующим и бывшим американским чиновникам запретили въезд в Россию, а десяти дипломатам из Соединенных Штатов предложили покинуть страну.

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