Мониторинговая группа в Алматы не дала начаться свадьбе

В видеоматериале зафиксирована готовность кафе к проведению мероприятия.

Проведение свадьбы на 60 человек в Алматы было прервано до начала мероприятия, передает zakon.kz.

Об этом сообщили члены мониторинговой группы при акимате Турксибского района города Алматы.

В видеоматериале зафиксирована готовность кафе к проведению свадьбы. Вместе с тем мониторинговая группа сработала превентивно и не допустила проведения мероприятия с массовым скоплением людей.

По факту нарушения ограничительных мер составлены соответствующие материалы на юридическое лицо, данные будут переданы в суд. Сам объект оштрафован на 230 МРП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!