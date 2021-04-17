"Сарыарка" - "Арлан" — после второго матча игра переросла в драку

Карагандинцы потерпели два поражения подряд от кокшетаусцев.

В Караганде завершился второй матч серии между кокшетауским "Арланом" и местной "Сарыаркой", по результатам которого гости одержали вторую победу подряд, передает zakon.kz.

Сарыарка (Караганда) - Арлан (Кокшетау) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

0:1 - Маркелов (Бердников В., Шитиков) - 09:19 1:1 - Грымзин (Аноховский, Сиксна) - 17:27 1:2 - Жиляков (Митряков) - 58:20 ГБ

Вратари: Бояркин - Румянцев

Счет в серии: Сарыарка - Арлан 0:2 (2:3, 1:2)

После финальной сирены во втором матче форвард карагандинцев Александр Борисевич и защитник кокшетаусцев Владимир Гребенщиков решили выяснить между собой отношения не по-спортивному.

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