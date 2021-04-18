Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла.

Объявление о том, что полиция Чехии объявила в розыск двоих российских граждан — Александра Петрова и Руслана Боширова - появилось на сайте полиции Чехии, сообщает zakon.kz.

В объявлении говорится, что разыскиваются двое граждан, показывавших российские паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова и "находившихся по меньшей мере с 11.10.2014 по 12.10.2014 на территории Чехии".

Их же британская разведка подозревала в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла. Ведомство попросило граждан, имеющих информацию о передвижении этих людей, связаться с ней.

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Им потребовалось длительное лечение. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал, после того как официальный Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 ("Новичок") причастна Москва. Россия с этим не согласилась. Однако британские СМИ со ссылкой на "информированные источники", предлагали различные версии отравления (через еду, цветы, кондиционер в машине), не могли определиться с типом вещества, называя его то газом, то жидкостью, то гелем. Затем активно искали подозреваемых, ими поочередно были некие "Михаил Савицкий" и "Степан Викеев", а затем Руслан Петров и Александр Боширов.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов якобы является кадровым сотрудником российской военной разведки полковником Чепигой, а Петров - военным врачом, сотрудником ГРУ Мишкиным.

Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов.

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