Названы самые опасные детали детских игрушек

По его словам, "все игрушки, которые содержат мелкие детали и магнитные шарики, небезопасны для игры ребенка".

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов назвал самые опасные детали игрушек, передает zakon.kz.

По его словам, "все игрушки, которые содержат мелкие детали и магнитные шарики, небезопасны для игры ребенка".

И тем более гелевые шарики, которые, когда попадают в организм, разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни, при которых нужна срочная операция. Ситуация осложняется тем, что гелевые шарики не видны ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании, их нужно все время ловить, выявлять. А магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом, - рассказал он РИА Новости.

Врач отметил, что родители, чьи дети проглотили какой-то предмет, обращаются в больницу достаточно часто, практически каждый день, и в основном - ночью. И даже сформировался целый музей деталей и инородных тел, которые попадают в организм ребенка: от мелких винтиков до монет, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши, даже строительная пена.

Также педиатр рассказал, что бывают случаи, когда в организм попадают бытовые вещи, например, связка ключей от почтового ящика или магнитные браслетики для фитнеса.

Связка из двух ключей у четырехлетнего ребенка. Догадайтесь, как попали эти ключи? Мама пытается успокоить ребенка, он не реагирует на игрушки, все они ему надоели, дает связку ключей, "о, что-то новое", ребенок заинтересовался, замолчал. Мама занимается своими делами. И вдруг ребенок начинает беспокоиться, поперхиваться, видит мама - что-то не то, и ключей нет. Быстро доставляет в больницу, и мы делаем операцию под наркозом, удаляем ключи. Исмаил Османов

Как предупредил врач, такие предметы опасны тем, что они механически поражают пищевод, желудочно-кишечный тракт, а если попадают в бронхи, то могут вызвать остановку дыхания. Поэтому взгляд родителя всегда должен быть устремлен на ребенка, где бы он не находился в доме.

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