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2828 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Фото: Максим Мишин/пресс-слу... 18 апреля 2021, 08:00

Об этом сообщили в Минздраве.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них:

  • в городе Алматы – 45 586 (+677),
  • в городе Нур-Султан – 39 332 (+636),
  • в ВКО – 23 801 (+105),
  • в Атырауской области – 20 585 (+127),
  • в Карагандинской области – 20 519 (+210),
  • в Павлодарской области – 19 781 (+37),
  • в ЗКО – 17 065 (+109),
  • в Акмолинской области – 16 762(+102),
  • в Алматинской области – 18 304 (+243),
  • в Костанайской области – 14 365 (+29),
  • в СКО – 13 579 (+45),
  • в городе Шымкенте – 8181 (+126),
  • в Актюбинской области – 7484 (+200),
  • в Жамбылской области – 7041 (+43),
  • в Мангистауской области – 4962 (+33),
  • в Туркестанской области – 4891 (+48),
  • в Кызылординской области – 4763 (+58).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане - 522,
  • в городе Алматы - 453,
  • в городе Шымкенте - 30,
  • в Акмолинской области - 24,
  • в Актюбинской области - 14,
  • в Алматинской области - 79,
  • в Атырауской области - 95,
  • в ВКО - 73,
  • в Жамбылской области - 39,
  • в ЗКО - 45,
  • в Карагандинской области - 137,
  • в Костанайской области - 152,
  • в Кызылординской области - 28,
  • в Мангистауской области - 26,
  • в Павлодарской области - 35,
  • в СКО - 33,
  • в Туркестанской области - 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 246 323 человека.

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