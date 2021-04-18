2828 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Об этом сообщили в Минздраве.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них:
- в городе Алматы – 45 586 (+677),
- в городе Нур-Султан – 39 332 (+636),
- в ВКО – 23 801 (+105),
- в Атырауской области – 20 585 (+127),
- в Карагандинской области – 20 519 (+210),
- в Павлодарской области – 19 781 (+37),
- в ЗКО – 17 065 (+109),
- в Акмолинской области – 16 762(+102),
- в Алматинской области – 18 304 (+243),
- в Костанайской области – 14 365 (+29),
- в СКО – 13 579 (+45),
- в городе Шымкенте – 8181 (+126),
- в Актюбинской области – 7484 (+200),
- в Жамбылской области – 7041 (+43),
- в Мангистауской области – 4962 (+33),
- в Туркестанской области – 4891 (+48),
- в Кызылординской области – 4763 (+58).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане - 522,
- в городе Алматы - 453,
- в городе Шымкенте - 30,
- в Акмолинской области - 24,
- в Актюбинской области - 14,
- в Алматинской области - 79,
- в Атырауской области - 95,
- в ВКО - 73,
- в Жамбылской области - 39,
- в ЗКО - 45,
- в Карагандинской области - 137,
- в Костанайской области - 152,
- в Кызылординской области - 28,
- в Мангистауской области - 26,
- в Павлодарской области - 35,
- в СКО - 33,
- в Туркестанской области - 21.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 246 323 человека.
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