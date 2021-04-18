2828 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Об этом сообщили в Минздраве.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 17 апреля в Казахстане рассказали в Минздраве, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 287 001 случай, из них:

в городе Алматы – 45 586 (+677),

в городе Нур-Султан – 39 332 (+636),

в ВКО – 23 801 (+105),

в Атырауской области – 20 585 (+127),

в Карагандинской области – 20 519 (+210),

в Павлодарской области – 19 781 (+37),

в ЗКО – 17 065 (+109),

в Акмолинской области – 16 762(+102),

в Алматинской области – 18 304 (+243),

в Костанайской области – 14 365 (+29),

в СКО – 13 579 (+45),

в городе Шымкенте – 8181 (+126),

в Актюбинской области – 7484 (+200),

в Жамбылской области – 7041 (+43),

в Мангистауской области – 4962 (+33),

в Туркестанской области – 4891 (+48),

в Кызылординской области – 4763 (+58).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1806 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане - 522,

в городе Алматы - 453,

в городе Шымкенте - 30,

в Акмолинской области - 24,

в Актюбинской области - 14,

в Алматинской области - 79,

в Атырауской области - 95,

в ВКО - 73,

в Жамбылской области - 39,

в ЗКО - 45,

в Карагандинской области - 137,

в Костанайской области - 152,

в Кызылординской области - 28,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 33,

в Туркестанской области - 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 246 323 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!