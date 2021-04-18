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Раскрыт самый правильный способ приготовления яиц

Фото: pixabay.com 18 апреля 2021, 08:31

При варке яиц рекомендуется не добавлять в воду соль, а омлет лучше всего делать с нежирным молоком.

Правильный способ приготовления яиц назвали специалисты, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии, самый правильный способ приготовления яиц – их варка.

Также специалисты рекомендуют готовить омлет.

При варке яиц рекомендуется не добавлять в воду соль, а омлет лучше всего делать с нежирным молоком.

Кроме того, эксперты назвали максимально вредный способ приготовления яиц - их жарка. Причина - этот способ примерно в два раза повышает содержание жира в яйцах.

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