Раскрыт самый правильный способ приготовления яиц

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При варке яиц рекомендуется не добавлять в воду соль, а омлет лучше всего делать с нежирным молоком.
Правильный способ приготовления яиц назвали специалисты, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии, самый правильный способ приготовления яиц – их варка.
Также специалисты рекомендуют готовить омлет.
При варке яиц рекомендуется не добавлять в воду соль, а омлет лучше всего делать с нежирным молоком.
Кроме того, эксперты назвали максимально вредный способ приготовления яиц - их жарка. Причина - этот способ примерно в два раза повышает содержание жира в яйцах.
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