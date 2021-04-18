Землетрясение произошло близ Алматы

Магнитуда составила 3,7.

Казахстанской сетью сейсмических станций близ Алматы зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7, сообщает zakon.kz.

18 апреля в 04 час. 38 мин. 03 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 181 км на северо-запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,5. Магнитуда MPV 3,7. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Согласно информации, координаты эпицентра - 43.84° с.ш. и 74.86° в.д., глубина - 10 км.

Отмечается, что сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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