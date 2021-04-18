Смертность от коронавируса и пневмонии снизилась в Казахстане

Согласно информации, от COVID-19 скончались 20 человек, от пневмонии с признаками КВИ - два.

Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 апреля, сообщает zakon.kz.

Согласно информации, от COVID-19 скончались 20 человек, от пневмонии с признаками КВИ - два.

На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 294 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 223. Минздрав РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 671 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 16 апреля зарегистрирован 81 новый случай заболевания, два случая с летальным исходом, выздоровели 89 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 844 заболевших, 750 случаев с летальным исходом, всего выздоровели 50 639 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!