Смертность от коронавируса и пневмонии снизилась в Казахстане

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Согласно информации, от COVID-19 скончались 20 человек, от пневмонии с признаками КВИ - два.
Минздрав РК предоставил информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 18 апреля, сообщает zakon.kz.
Согласно информации, от COVID-19 скончались 20 человек, от пневмонии с признаками КВИ - два.
На 18 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 294 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 223. Минздрав РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 671 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент;
• на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 16 апреля зарегистрирован 81 новый случай заболевания, два случая с летальным исходом, выздоровели 89 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 844 заболевших, 750 случаев с летальным исходом, всего выздоровели 50 639 человек.
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