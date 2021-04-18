Самую вредную для волос прическу назвал врач

Врач рассказал, что нужно стараться не травмировать волосы.

Причины ухудшения состояния волос могут быть как внутренними (общее состояние организма), так и внешними (то, что мы делаем с волосами, чему их подвергаем), передает zakon.kz.

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik рассказал, что нужно стараться не травмировать волосы, поэтому аксессуары, заколки и резинки следует выбирать с гладкой поверхностью и отказаться от некоторых способов укладки волос.

Самое вредное – то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы – так называемый начес, когда волосы против роста расчесывали, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно. Прическа абсолютно неважна для здоровья волос, главное - не делать начес, - заявил он.

Врач отметил, что можно носить волосы любой длины и любую другую прическу - на состояние волос это не влияет.

Высокий пучок, косички или что-то еще – никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеет. Распущенные волосы носить тоже не вредно. С точки зрения длины волос не вредно ничего. Иногда женщины, у которых вдруг начинается поредение волос, думают, что волосы очень тяжелые, их надо укорачивать. Это ошибка: волосы любой длины удерживаются, длина волос никак не влияет на их здоровье. Георгий Абрамов

Он посоветовал обращать внимание на то, как часто возникает необходимость мыть голову, а также на ширину пробора.

Если волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов. Часто это сопровождается некоторым усилением выпадения волос. Иногда люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета. Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь. С точки зрения того, густые волосы или нет, выпадают они или нет, первое, на что обращает внимание трихолог – это ширина пробора. Чем он шире, тем опаснее ситуация, тем быстрее нужна квалифицированная помощь. Георгий Абрамов

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