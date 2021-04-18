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Павлодарку избили на автомойке за просьбу выдать зарплату

Фото: instagram.com/pavlo.detka 18 апреля 2021, 11:36

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В Павлодаре сотрудницу автомойки избили за просьбу выдать зарплату, сообщает zakon.kz.

Фотографии побоев неизвестная девушка отправила в директ Instagram-паблика pavlo.detka.

На автомойке Мегасервис в Павлодаре (ул. Торговая, 3/4) меня избил сожитель арендатора за то, что я просила свою заработную плату, и сказала, что буду увольняться. Я написала заявление, чтобы мое дело не осталось безнаказанно. Произошло все 16 апреля около 14:15, - говорится под публикацией.

В пресс-службе ДП Павлодарской области сообщили, что данный факт зарегистрирован.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

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