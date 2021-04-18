Парада не будет. Как пройдет празднование 7 и 9 мая в Казахстане

Об этом рассказали в Минобороны РК.

Представитель Департамента воспитательной и идеологической работы Виталий Адамович рассказал, как пройдет празднование Дня защитника Отечества и Дня Победы в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Конечно же, чествование ветеранов Вооруженных сил пройдет во всех регионах нашей страны с учетом санитарно-эпидемиологических требований. То есть эти мероприятия будут проводиться в онлайн-формате, - сказал он, отвечая на вопрос, какие мероприятия планируется провести на 7 и 9 мая.

По его словам, дополнительно спланирован ряд мероприятий движением "Жас сарбаз" - юные патриоты тоже поздравят ветеранов Вооруженных сил.

В каждом регионе, смотря в какой зоне ("красной", "желтой" или "зеленой" - прим. ред.) они находятся, если будет позволять ситуация, соответственно, где будут проводиться торжественные собрания, ветераны будут приглашаться в воинские части, в которых поделятся своим опытом, - уточнил Адамович.

Он отметил, что это основные мероприятия, которые будут проводиться 7 и 9 мая в Казахстане.

Также он уточнил, где можно будет посмотреть трансляцию праздничных мероприятий.

7 мая и День Победы в Великой Отечественной войне - это знаменательные события для всех казахстанцев. Соответственно, нами спланирован ряд показов как на республиканских телеканалах, так на YouTube-каналах министерства обороны и "Жас сарбаз" и в других соцсетях. Мы будем стараться показывать все мероприятия, которые проводятся для чествования ветеранов Вооруженных сил и ветеранов Великой Отечественной войны. 7 мая любой казахстанец, включив свой телевизор на телеканале "Хабар" в 15:30, увидит очень интересное поздравление всех казахстанцев. Виталий Адамович

Вместе с тем он рассказал, как казахстанские военнослужащие намерены поздравить ветеранов.

По аналогии прошлого года мы уже имеем хороший опыт поздравления. Выезжают артисты, наши определенные творческие коллективы, в места проживания ветеранов, исполняются песни военных лет, посвященные ветеранам, их заслугам. Не только ветераны смотрят это, но и жители всего района, микрорайона также присоединяются и поздравляют, - рассказал представитель Департамента воспитательной и идеологической работы.

Помимо этого, по его словам, будут также задействованы движение "Жас сарбаз" - юные патриоты тоже спланировали ряд мероприятий.

Плюс в некоторых регионах планируется прохождение военных оркестров по улицам населенного пункта, где размещены воинские части, с исполнением песен военных лет, чтобы все население Казахстана всегда помнило о том, какой подвиг они совершили, защитив Родину от фашистских захватчиков, и в каком неоплатном долгу мы все перед ними. Мы всегда должны чтить и любить их, ценить и ставить их всегда в пример. Виталий Адамович

13 апреля стало известно, что в Казахстане Парада в честь 7 мая не будет.

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