В Сети распространяют сообщения об акциях в Атырауской области. Комментарий КНБ

Распространяемое видео в социальных сетях с учений "Қалқан-2021" - КНБ.

В КНБ опровергли сообщения об акциях в Атырауской области, сообщает zakon.kz.

17 апреля на отдельных электронных информационных ресурсах начали рассылать видео о якобы проводимых акциях в Атырауской области. Комитет национальной безопасности официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемое видео в социальных сетях с учений "Қалқан-2021". пресс-служба КНБ РК

В связи с этим пресс-служба КНБ попросила редакции отечественных СМИ при перепечатке или ссылке на подобного рода материалы обращаться за подтверждением или комментариями в КНБ, а также призвала не рассылать ложную информацию.

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