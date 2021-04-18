Послание-2020: какие поручения Токаева уже выполнены

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, сообщает zakon.kz.

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали рассказал, какие поручения Президента выполнены в настоящее время.

В прошлом году я поручил закрыть учебные заведения, занимающиеся "печатанием" дипломов. Работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес. Но проблему нужно решить, - говорил Токаев.

Согласно информации, предоставленной Бериком Уали, в настоящее время сделано:

- В 2020 году профилактический контроль проведен в 38 вузах.

- В 14 вузах показатели трудоустройства были ниже требуемого норматива.

- В текущем году запланировано проведение профилактического контроля в 42 вузах.

- С начала 2021 года закрыты семь вузов с контингентом около 53 тыс. студентов. Преподаватели вузов трудоустроены, обучающиеся переведены в другие высшие учебные заведения.

Лишены генеральной лицензии:

- Региональный социально-инновационный университет с контингентом около 35 тыс. студентов.

- Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева с контингентом более 5 тыс. обучающихся.

- Казахский медицинский университет непрерывного образования (вуз обжаловал данные решения, идут судебные процессы).

Также в своем Послании Президент уделил особое внимание врачам.

Важность профессии врача должна подкрепляться и материально. Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе. К 2023 году заработная плата медиков будет в два раза выше средней заработной платы в экономике. Касым-Жомарт Токаев

По данному поручению уже сделано:

- С 1 января 2021 года увеличена заработная плата 247 тыс. медицинским работникам:

врачам - в среднем на 30%, с 246 тыс. тенге (2020 год) до 320 тыс. тенге (2021 год);

среднему медицинскому персоналу - на 20%, со 145 тыс. тенге до 173 тыс. тенге.

- К 2023 году уровень средней заработной платы врачей увеличится в два раза выше средней заработной платы в экономике;

- На эти цели, в 2021-2023 годы предусмотрены средства в сумме 1 141,5 млрд тенге.

Вместе с тем Президент поручал "правительству запустить с 2021 года специальную программу "Аңсаған сәби".

Надо увеличить количество квот по программам ЭКО до 7 тыс., то есть в семь раз, - говорил Токаев в Послании.

В настоящее время по данному поручению главы государства сделано:

- В Казахстане за 25 лет лечение методами вспомогательных репродуктивных технологий прошли около 85 тыс. супружеских пар.

- Эффективность лечения выросла в 15% до 42%. Показатель по факту рождения ребенка (take baby home) находится на уровне 30%, что способствует показателям лучших европейских клиник.

- Родилось более 22 500 детей "из пробирки".

- По поручению глава государства с 2021 года число квот на ЭКО увеличено до 7000 в год.

- В рамках программы "Аңсаған сәби" услугу будут предоставлять 19 государственных и частных клиник в восьми городах страны, на что предусмотрено 6,2 млрд тенге.

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