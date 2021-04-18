Машина каршеринга въехала в автобус в Алматы: пострадала семья

Пассажиры автобуса отделались испугом.

ДТП произошло по ул. Розыбакиева, перед пр. Абая. Все участники аварии двигались в северном направлении, передает корреспондент zakon.kz.

На перекрестке перед пр. Абая по ул. Розыбакиева в северном направлении по правому ряду стоял автобус №81, слева от него стоял Subaru. Попутно им на север двигался автомобиль каршеринга Volkswagen Polo, который по непонятным обстоятельствам (возможно, хотел протиснуться между автобусом и Subaru, и не рассчитал) на полном ходу въехал в угол автобуса. От удара Volkswagen развернуло и понесло в сторону Subaru.В автомобиле каршеринга Volkswagen Polo сидела семья: муж, жена и двое детей.

В результате ДТП пострадала девушка из Polo (мать двоих детей), на которую пришелся весь удар. Дети серьезных травм не получили. После осмотра врачами госпитализировали лишь девушку из Polo.

Пассажиры автобуса отделались испугом.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют подробности происшествия.

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