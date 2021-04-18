Сосновый бор горит в Павлодарской области

Пожару присвоен третий класс опасности.

В Павлодарской области горит сосновый бор, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

По информации департамента, вызов поступил в 13:34. В Щербактинском районе, в 5 км от села Арбиген, на территории КГУ "Шалдайский филиал "Ертіс орманы" произошло загорание сухой травы и деревьев (сосна)ориентировочная площадь 300 га.

Жертв и пострадавших нет.

Пожару присвоен третий класс опасности.

На месте работают 68 работников и 23 единицы техники, авиаборт МИ-2 лесоохраны от лесного хозяйства, два сотрудника и одна единица техники от ДЧС, 23 человек, три единицы техники добровольного противопожарного формирования, два человека и одна единица техники пожарного поста села Чигириновка, два человека и одна единица техники села Алексеевка.

Всего 97 человек, 29 единиц техники, авиаборт МИ-2 лесоохраны.

В 16:28 из Павлодара выехала колонна - 24 человека личного состава, семь единиц техники (три АЦ, КШМ, Вахтовка, Нива Шевроле, УАЗ).

По состоянию на 19:00 на месте работают 129 человек и 39 единиц техники. На место выехал начальник Департамента по ЧС Павлодарской области полковник гражданской защиты Утегенов Ернур Сапарович.

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