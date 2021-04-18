Биткоин рухнул после рекордного роста

Его цена упала почти на 9000 долларов, опустившись до 51 541 доллара.

Рынок криптовалют 18 апреля резко обрушился, свидетельствуют данные биржи Binance. Биткоин - самая дорогая цифровая валюта мира потеряла почти 10%, сообщает zakon.kz.

Как пишет FXStreet, крах произошел после того, как появились слухи о том, что казначейство США предъявило нескольким финансовым учреждениям обвинения в отмывании денег с использованием криптовалюты. Эти слухи множатся в Twitter.

Хотя неясно, насколько они соответствуют действительности, главная мировая криптовалюта стремительно катится вниз. На 12-часовом графике цена биткойна упала почти на 9000 долларов, опустившись до 51 541 доллара.

Ранее биткоин установил исторический рекорд стоимости. В среду на бирже Binance была зафиксирована цена 64850 долларов за биткоин.

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