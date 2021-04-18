Три "золота" принесли казахстанские вольники команде на ЧА

Турнир проходил в Алматы.

В заключительный день чемпионата Азии по вольной борьбе казахстанские вольники бились за медали в пяти весовых категориях. На пьедестал удалось подняться троим, сообщает zakon.kz.

Турнир проходил в Алматы, передает Olympic.kz.

Первым на ковер вышел Ескали Даулетказы. В квалификации категории до 86 килограммов ему противостоял Унербат Пуревьяв. Казахстанец владел преимуществом, ведя в счете 8:2. Однако меньше, чем за минуту до конца схватки монгольский спортсмен перевернул ход встречи. Он сравнял счет и стал победителем (в его активе последнее результативное действие).

В шаге от вылета оказался Олег Болтин (до 125 килограммов). Он уступал со счетом 1:2 Худербулге Доржханду (Монголия). Но за несколько секунд до завершения противостояния ему удалось заработать два балла, тем самым спасти себя от поражения.

Третьим из нашей команды на ковре появился Нуркожа Кайпанов. в 1/4 финала весовой категории до 74 килограммов он встретился с Мансуром Сыргак Уулу (Кыргызстан). К перерыву Кайпанов вел уже со счетом 6:0. У соперника особо ничего не получалось в атаке. В итоге Нуркожа смог упрочить свое преимущество - 9:0. Казахстанец проходит в полуфинал.

Вслед за Кайпановым в полуфинал вышел и Болтин. В своем четвертьфинале он оказался сильнее Самита из Индии. Схватка завершилась со счетом 7:1.

В категории до 61 килограммов Адлан Аскаров уверенно разобрался с Икромжоном Хаджимуродовым (Кыргызстан). Схватка завершилась досрочно. Итоговый счет составил 12:0.

Эльхан Асадов (до 92 килограммов) свою встречу с Азатом Гаджиевым (Туркменистан) выиграл за счет пассивности оппонента. К слову, никто из борцов не смог совершить эффективный прием - 2:0.

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