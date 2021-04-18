Столичные спасатели освободили ребенка из железной ловушки

Палец ребенка спасатели освободили с помощью болтореза. Девочка не пострадала.

Спасатели Нур-Султана помогли ребенку освободить застрявший палец, сообщает zakon.kz.

Курьезный случай произошел 18 апреля. В 17:51 поступил вызов о том, что ребенку необходима помощь. Во время игры девочка засунула палец в железное отверстие и не смогла вытащить.

Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда в составе четырех человек незамедлительно приступили к проведению спасательных работ. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

Палец ребенка спасатели освободили с помощью болтореза. Девочка не пострадала.

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