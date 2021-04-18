Крупный пожар произошел на левом берегу в Нур-Султане

Жертв и пострадавших нет.

Огнеборцы Нур-Султана выехали на вызов о пожаре в 21:19. В районе Есиль горит сухостой, сообщает zakon.kz.

На данный момент пожарные подразделения в составе 30 человек личного состава и 6 единиц техники работают над ликвидацией пожара, также к месту вызова направлены 4 поливомоечные машины (ПМ) с акимата города. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

По словам пожарных, тушение осложняется сильным порывистым ветром. Жертв и пострадавших нет. В 22:16 пожар был локализован.

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