На Тайване произошло землетрясение силой более 6 баллов

Приложение zakon.kz
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Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 5 км.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую сейсмологическую службу.
Подземный толчок зафиксировали в уезде Хуалянь. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 5 км.
Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Чжанхуа, в целом ряде городов. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.
Ранее стало известно, что на северо-востоке Японии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Угрозу цунами спустя непродолжительное время сняли.
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