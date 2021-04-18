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На Тайване произошло землетрясение силой более 6 баллов

Фото: South China Morning Post 18 апреля 2021, 22:40

Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 5 км.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую сейсмологическую службу.

Подземный толчок зафиксировали в уезде Хуалянь. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 5 км.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Чжанхуа, в целом ряде городов. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Японии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Угрозу цунами спустя непродолжительное время сняли.

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