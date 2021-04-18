Шесть человек спасли с вершины пика Шымбулак

Как оказалось, когда они добрались до конечной точки маршрута, погода начала стремительно портиться, местность заволокло туманом, стали бить молнии, тропа стала не видна.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда спасли шесть человек в районе пика Шымбулак, передает zakon.kz.

18 апреля координатор одной из алматинских турфирм сообщила о туристах, которые не могут спуститься с пика Шымбулак (3450 метров над уровнем моря) из-за сильной непогоды.

Семь человек из республиканского оперативно-спасательного отряда, включая кинологический расчет, выехали на место происшествия. Геолокационные данные с местом положения они получили во время следования.

Туристов обнаружили на вершине пика. Как оказалось, когда они добрались до конечной точки маршрута, погода начала стремительно портиться, местность заволокло туманом, стали бить молнии, тропа стала не видна. Со слов гида, сопровождавшего группу, когда очередная молния ударила в землю в непосредственной близости от людей, было принято решение укрыться от непогоды в одном из горных кулуаров. Через некоторое время погода начала налаживаться, туристы покинули кулуар и вернулись на вершину, откуда вызвали спасателей РОСО. Когда оперативная группа обнаружила пострадавших, они были напуганы, в медицинской помощи никто не нуждался. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Спасатели сопроводили туристов до парковки в районе Шымбулака.

Сотрудники РОСО напоминают, прежде чем отправляться в поход, нужно обязательно ознакомиться с прогнозом погоды в горах, необходимо иметь с собой дополнительную теплую одежду и не забывать внешний аккумулятор для мобильного телефона.

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