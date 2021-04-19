Скончалась актриса Газиза Абдинабиева

Газиза Абдинабиева более известна казахстанским телезрителям как тетя Роза или Марго из первых отечественных телесериалов "Перекресток" (1996-2000) и "Саранча" (2001).

Заслуженная артистка, казахская актриса кино и театра Газиза Абдинабиева скончалась на 72 году жизни, сообщает zakon.kz.

О ее смерти на своих страницах в Instagram сообщили актер театра и кино Азамат Сатыбалды и театральный режиссер Асхат Маемиров.

Казахское искусство сегодня понесло невосполнимую утрату. Ушла из жизни актриса театра имени Ауэзова, заслуженная артистка РК, кавалер ордена "Парасат" и "Құрмет" Газиза Абдинабиева. В последний раз, мы с ней по душам говорили по телефону. Она была благородной сестрой, которая всегда высказывала свое мнение и давала советы. Что поделать. Жизнь - обманчива. Мои соболезнования. Азамат Сатыбалды

Газиза Абдинабиева родилась в поселке Тартогай Сырдаринского района, Кызылординской области.

В 1970 году Окончила актерское отделение Казахская национальная консерватория имени Курмангазы.

С 1968 по 1993 гг. актриса Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова.

С 1993 года. актриса Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова.

В 1994 годы преподаватель "актерского мастерства" в институте Театра и Кино (Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова).

С 2005 года Член Союза кинематографистов Казахстана.

Газиза Абдинабиева более известна казахстанским телезрителям как тетя Роза или Марго из первых отечественных телесериалов "Перекресток" (1996-2000) и "Саранча" (2001).

Большой удачей стала для актрисы также роль второго плана - Зауре в фильме "Молитва Лейлы" режиссера С. Нарымбетова.

Была на гастролях в странах СНГ, Германии, Иран и в городах Казахстана.

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