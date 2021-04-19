Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии.

В Министерстве иностранных дел России объявил об ответных мерах на высылку из Чехии 18 российских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство объявило 20 чешских дипломатов персонами нон грата, сообщает zakon.kz.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. заявление МИД РФ

Объявленные персонами нон грата дипломаты должны покинуть территорию России до конца дня 19 апреля.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ".

Ранее Москва указала на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии.

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом.

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