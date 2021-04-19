Для съемок фильма: Роскосмос планирует отправить на МКС нескольких женщин-космонавтов

Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС.

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, сообщает zakon.kz.

Как заявил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, соответствующее решение уже принято.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на МКС в 2022 году. В скором времени будет принято решение, в весенний или осенний экипаж следующего года она будет включена, - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в скором времени в отряде космонавтов к Кикиной присоединится еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма "Вызов".

Источник уточнил, что анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией. Несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов.

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