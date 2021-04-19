В Казахстане выявили более 289 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрирован 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 289 720 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 46251 (+665),

в городе Нур-Султан – 39768 (+436),

в ВКО – 23886 (+85),

в Карагандинской области – 20739 (+220),

в Атырауской области – 20695 (+110),

в Павлодарской области – 19831 (+50),

в Алматинской области – 18555 (+251),

в ЗКО – 17270 (+205),

в Акмолинской области – 16860 (+98),

в Костанайской области – 14395 (+30),

в СКО – 13614 (+35),

в городе Шымкенте – 8295 (+114),

в Актюбинской области – 7690 (+206),

в Жамбылской области – 7087 (+46),

в Мангистауской области – 5042 (+80),

в Туркестанской области – 4944 (+53),

в Кызылординской области – 4798 (+35).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 538,

в городе Алматы - 340,

в городе Шымкенте - 7,

в Акмолинской области - 70,

в Актюбинской области - 15,

в Алматинской области - 260,

в Атырауской области - 25,

в ВКО - 32,

в ЗКО - 102,

в Карагандинской области - 129,

в Костанайской области - 120,

в Кызылординской области - 34,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 47,

в СКО - 46,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели 248 096 человек от COVID-19

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