В Казахстане выявили более 289 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрирован 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 289 720 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 46251 (+665),
- в городе Нур-Султан – 39768 (+436),
- в ВКО – 23886 (+85),
- в Карагандинской области – 20739 (+220),
- в Атырауской области – 20695 (+110),
- в Павлодарской области – 19831 (+50),
- в Алматинской области – 18555 (+251),
- в ЗКО – 17270 (+205),
- в Акмолинской области – 16860 (+98),
- в Костанайской области – 14395 (+30),
- в СКО – 13614 (+35),
- в городе Шымкенте – 8295 (+114),
- в Актюбинской области – 7690 (+206),
- в Жамбылской области – 7087 (+46),
- в Мангистауской области – 5042 (+80),
- в Туркестанской области – 4944 (+53),
- в Кызылординской области – 4798 (+35).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 538,
- в городе Алматы - 340,
- в городе Шымкенте - 7,
- в Акмолинской области - 70,
- в Актюбинской области - 15,
- в Алматинской области - 260,
- в Атырауской области - 25,
- в ВКО - 32,
- в ЗКО - 102,
- в Карагандинской области - 129,
- в Костанайской области - 120,
- в Кызылординской области - 34,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 47,
- в СКО - 46,
- в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровели 248 096 человек от COVID-19
⠀
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!