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В Казахстане выявили более 289 тысяч случаев коронавируса

Фото: pixabay 19 апреля 2021, 08:03

За прошедшие сутки зарегистрирован 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 289 720 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 46251 (+665),
  • в городе Нур-Султан – 39768 (+436),
  • в ВКО – 23886 (+85),
  • в Карагандинской области – 20739 (+220),
  • в Атырауской области – 20695 (+110),
  • в Павлодарской области – 19831 (+50),
  • в Алматинской области – 18555 (+251),
  • в ЗКО – 17270 (+205),
  • в Акмолинской области – 16860 (+98),
  • в Костанайской области – 14395 (+30),
  • в СКО – 13614 (+35),
  • в городе Шымкенте – 8295 (+114),
  • в Актюбинской области – 7690 (+206),
  • в Жамбылской области – 7087 (+46),
  • в Мангистауской области – 5042 (+80),
  • в Туркестанской области – 4944 (+53),
  • в Кызылординской области – 4798 (+35).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 538,
  • в городе Алматы - 340,
  • в городе Шымкенте - 7,
  • в Акмолинской области - 70,
  • в Актюбинской области - 15,
  • в Алматинской области - 260,
  • в Атырауской области - 25,
  • в ВКО - 32,
  • в ЗКО - 102,
  • в Карагандинской области - 129,
  • в Костанайской области - 120,
  • в Кызылординской области - 34,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 47,
  • в СКО - 46,
  • в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели 248 096 человек от COVID-19

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