12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

Двенадцать ведущих клубов Европы совместно пришли к договоренности о создании нового турнира - Суперлиги, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает AFP, 19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, участниками которой стали мадридский "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер", "Ювентус", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал".

Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели, - говорится в пресс-релизе. - Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки".

ФИФА выразила неодобрение "закрытой европейской отколовшейся лиге" за несоблюдение принципов.

ФИФА хотела бы пояснить, что она твердо выступает за солидарность в футболе и справедливую модель перераспределения, которая может помочь развитию футбола как спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие мирового футбола — основная миссия ФИФА, говорится в тексте.

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