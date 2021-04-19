Названы регионы Казахстана с самым низким уровнем дохода

В Нур-Султане, Алматы и Атырауской области зафиксированы самые высокие доходы.

Номинальные среднедушевые денежные доходы в южных регионах страны значительно ниже среднереспубликанских и не дотягивают даже до 100 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли аналитики Ranking.kz.

По данным исследований, доходы населения в четвертом квартале 2020 года составили 125,4 тыс. тг.

Среди регионов доходы в четвертом квартале 2020 года варьировались от 65,9 тыс. тг в Туркестанской области до 230,2 тыс. тг в Атырауской.

В целом же, самые низкие номинальные денежные доходы на душу населения приходятся именно на южные регионы, где показатель не превышает 100 тыс. тг: после Туркестанской области идут город Шымкент (79,1 тыс. тг), Жамбылская (86,5 тыс. тг), Алматинская (90,7 тыс. тг) и Кызылординская (91,2 тыс. тг) области. Самые высокие номинальные доходы на душу населения, помимо Атырауской области, приходятся на мегаполисы — Нур-Султан (192,9 тыс. тг) и Алматы (185 тыс. тг), - отметили эксперты.

Кроме Атырауской области, доходы населения уменьшились также в Шымкенте (−3,3%) и Западно-Казахстанской области (−5,1%).

В феврале 2021 года доходы населения составили 122,4 тыс. тг — на 11% больше по сравнению с февралем 2020-го и лишь на 0,1% больше по сравнению с январем 2021 года.

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