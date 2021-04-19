Киносеансы стали дороже для казахстанцев

Дешевле всего билеты обходятся жителям Туркестана.

В Казахстане за год билеты в кино подорожали на 16%, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Energyprom.kz, в марте 2021 года стоимость билетов в кино достигла 1,5 тыс. тг — сразу на 16% больше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что дороже всего билеты стоили в Шымкенте (2,6 тыс. тг), Атырау (2,5 тыс. тг) и Актобе (2,1 тыс. тг).

Дешевле всего приобрести билеты могли жители Туркестана (всего 800 тг). Стоимость билетов снизилась за год только в Костанае (на 3,5%, до 1,3 тыс. тг) и в Семее (на 2,7%, до 1,1 тыс. тг), - говорится в сообщении.

Также, за январь–декабрь 2020 года в области кино- и видеопроизводства и звукозаписи оказали услуг на 41 млрд тг — на 37,4% меньше, чем годом ранее.

Большая часть услуг пришлась на деятельность по производству кино- и видеофильмов и телевизионных программ (16,4 млрд тг), их распространению (12,8 млрд тг) и показу кинофильмов (8 млрд тг), - уточняют аналитики.

В целом же, участники кинорынка называют очередной локдаун убийственным для отечественного проката.

Ранее сообщалось, что валовые сборы по стране уже просели на 52,1%. По данным Государственного центра поддержки национального кино, средняя заполняемость кинотеатров на сегодняшний день едва приближается к 10%, хотя минимальная плановая заполняемость должна быть не менее 30%.

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