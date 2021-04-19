В Алматы установят предельно допустимые цены на яйца на 3 месяца

Данный метод сдерживания цен показал себя с положительной стороны.

Акимат Алматы решил продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на яйца, передает zakon.kz.

Проект постановления "Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы" размещен на сайте "Открытые НПА".

Утвердить предельно допустимую розничную цену на социально значимый продовольственный товар "яйцо куриное (I категория)" в размере 487 тенге за десяток, сроком на 90 календарных дней, - говорится в документе.

Напомним, в начале апреля аналогичная цены была утверждена сроком на 30 дней.

Как отмечается в пояснительной записке, решение о продлении действия предельно допустимой цены на яйца принято "в связи с превышением утвержденного порогового значения по яйцу куриному (1 категория) на 24%, а также положительным опытом снижения и стабилизации цены статистики на яйцо куриное (1 категория) в период введения предельной цены на 6 тг (с 491 до 485 тг/десяток)".

Следует отметить, что данный метод сдерживания цен показал себя с положительной стороны. Так, в период действия введения предельных цен отмечено снижение цен: на гречневую крупу на 5,1% (с 375 до 356 тг/кг) и на сахар белый – сахар-песок на 2% (с 256 тг/кг до 252 тг/кг, - говорится в пояснительной записке.

Документ размещен для публичного обсуждения до 30 апреля.

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