В "красной" зоне стало на один регион меньше

Две области находятся в "зеленой" зоне.

Акмолинская область перешла в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 апреля:

- В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. ⠀- В "желтой" зоне: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.⠀- В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

Читайте также:

В Казахстане выявили более 289 тысяч случаев коронавируса

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!