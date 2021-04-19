Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В "красной" зоне стало на один регион меньше

Фото: rg.ru 19 апреля 2021, 10:04

Две области находятся в "зеленой" зоне.

Акмолинская область перешла в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 апреля:

- В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. ⠀- В "желтой" зоне: Алматинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.⠀- В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.

Читайте также:

В Казахстане выявили более 289 тысяч случаев коронавируса

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Ешьте голыми, если хотите похудеть
Сколько налогов незаметно платят казахстанцы каждый день