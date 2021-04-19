В Алматы за сутки вакцину от COVID-19 получили более 3000 человек

Об этом сообщили в горздраве.

В Алматы за сутки прививку от коронавируса получили 3 050 человек. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города, передает zakon.kz.

Всего с 1 февраля по 18 апреля провакцинировано 134 484 человек.

В городе функционирует 203 прививочных пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников.

За 18 апреля в Алматы зарегистрировано 665 случаев коронавирусной инфекции, из них 588 случай с симптомами и 77 без симптомов. Выписано всего – 61, поступило – 222.

В инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 4 014 человек (110 детей), из них взрослые - 896 в тяжелом, 3 118 средней степени тяжести. В отделении реанимации и интенсивной терапии 245 (205 свободных коек). На ИВЛ – 22.

На амбулаторном наблюдении находится 6 246 пациентов, с симптомами – 5 475 с легкой и средней степенью, без симптомов – 771.

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