Токаев выразил соболезнования президенту Туркменистана

18 апреля умер отец президента Туркменистана.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова.

Добрая память о Вашем отце навсегда останется в сердцах его близких и всех соотечественников как о светлом человеке, мудром наставнике и истинном патриоте, посвятившем свою жизнь беззаветному служению Родине. Разделяя боль невосполнимой утраты, желаю Вам и Вашим родным стойкости и крепости духа в это трудное время, – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

18 апреля в возрасте 89 лет умер Мяликгулы Бердымухамедов - отец президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

За годы работы в органах МВД страны Бердымухамедов-старший занимал различные должности. Выйдя в отставку в 1982 году в звании подполковника, на протяжении долгих лет работал преподавателем в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада.

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