В Алматы 93 больных коронавирусом Ashyq заставил остаться дома

Инфицированные и контактные должны оставаться дома.

93 больных коронавирусом алматинцев остались дома благодаря приложению Ashyq, сообщает zakon.kz.

Они решили проверить работу приложения онлайн.

93 жителей с "красным" статусом решили убедиться из дома "пропустит" ли их Ashyq в фитнес-клубы, боулинг, СПА и другие объекты МСБ. У всех на экране телефона высветился "красный" статус. Заболевшие решили продолжить соблюдать 14-дневный домашний карантин, - сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

В надежности системы Ashyq убедились также и 29 алматинцев с "желтым" статусом.

Инфицированные коронавирусом и контактные прекрасно знают свой статус ("красный" или "желтый") и тем не менее совершают несколько онлайн-попыток в надежде "обойти" систему. Заболевшие COVID-19 и контактные в семье или по работе должны соблюдать 14-дневный домашний карантин (изоляцию), - уточнил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!