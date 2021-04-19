В Алматы 93 больных коронавирусом Ashyq заставил остаться дома

Приложение zakon.kz
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Инфицированные и контактные должны оставаться дома.
93 больных коронавирусом алматинцев остались дома благодаря приложению Ashyq, сообщает zakon.kz.
Они решили проверить работу приложения онлайн.
93 жителей с "красным" статусом решили убедиться из дома "пропустит" ли их Ashyq в фитнес-клубы, боулинг, СПА и другие объекты МСБ. У всех на экране телефона высветился "красный" статус. Заболевшие решили продолжить соблюдать 14-дневный домашний карантин, - сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.
В надежности системы Ashyq убедились также и 29 алматинцев с "желтым" статусом.
Инфицированные коронавирусом и контактные прекрасно знают свой статус ("красный" или "желтый") и тем не менее совершают несколько онлайн-попыток в надежде "обойти" систему. Заболевшие COVID-19 и контактные в семье или по работе должны соблюдать 14-дневный домашний карантин (изоляцию), - уточнил он.
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