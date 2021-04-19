Назначен новый заместитель министра иностранных дел

Им стал Алимбаев Ерлан.

Ерлан Алимбаев назначен заместителем министра иностранных дел, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Также сообщается, что Алимбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.

Алимбаев родился 6 января 1975 года в Кызылорде.

Окончил Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби по специальности "Востоковедение", Женевский институт дипломатии и международных отношений, Швейцарская Конфедерация.

Имеет дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный Посланник II класса.

Трудовой стаж:

· Референт Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки;

· Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;

· Заместитель директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия (с 04.09.2019);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству (с 09.2020)

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