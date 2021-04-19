Назначен посол Казахстана в Кыргызстане 

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Им стал Рапиль Жошыбаев.
Рапиль Жошыбаев назначен послом Казахстана в Кыргызстане, сообщает zakon.kz.
Жошыбаев Рапиль Сейтханович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике, - говорится в сообщении Акорды.
Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике.
Рапиль Жошыбаев родился 22 августа 1963 года. Ранее занимал должность руководителя НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Киргизский государственный университет (1985)
· Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (1992)
Специальность "Экономист"
Научные звания, степени, деятельность:
· Доктор экономических наук, тема диссертации: "Государственное регулирование ресурсосбережения в промышленности (на примере Республики Казахстан)" (1996);
· Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса
Трудовой стаж:
· Сотрудник в структурах государственного экономического планирования Киргизской ССР (1985-1988);
· Стажер-исследователь Ленинградского финансово-экономического института им. Вознесенского (1988-1889);
· Третий секретарь, второй секретарь Управления международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК (1993-1996);
· Начальник отдела Департамента СНГ МИД РК (1996-1998);
· Первый секретарь, советник Посольства РК в странах Балтии (1998-08.2000);
· Заместитель Шефа Протокольной службы Президента РК (08.2000-07.2003);
· Заведующий Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента РК (07.2003-10.2004);
· Заместитель Министра иностранных дел РК (10.2004-10.2007);
· Ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК (10.2004-05.2013);
· Первый заместитель Министра иностранных дел РК (24.05.2013-03.2016);
· Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 (02.2013, полномочия продлены с 03.2016-01.2018);
· Руководитель НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (02.2018-2020)
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